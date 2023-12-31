Алексютина (Петрова) Ксения Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексютина (Петрова) Ксения Анисимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1909

Дата смерти

?.04.1976

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1909

Отец: Петров Анисим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.07.1936

Дочь: Лазовская Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Алексютин Николай Андреевич

Рождение ребёнка
21.01.1940

Сын: Алексютин Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Алексютин Николай Андреевич

Смерть
?.04.1976
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