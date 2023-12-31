Алексютина (Петрова) Ксения Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1909
Дата смерти?.04.1976
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1909
Отец: Петров Анисим
Рождение ребёнка
04.07.1936
Дочь: Лазовская Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Алексютин Николай Андреевич
Рождение ребёнка
21.01.1940
Сын: Алексютин Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Алексютин Николай Андреевич
Смерть
?.04.1976