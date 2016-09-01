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Лазовский Александр Викентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1937

Дата смерти

?.09.2016

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лазовская Анжела Александровна

Мать ребёнка: Лазовская Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазовский Валерий Александрович

Мать ребёнка: Лазовская Антонина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лазовская Антонина Николаевна

Смерть
?.09.2016
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