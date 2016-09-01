Лазовский Александр Викентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1937
Дата смерти?.09.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лазовская Анжела Александровна
Мать ребёнка: Лазовская Антонина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лазовский Валерий Александрович
Мать ребёнка: Лазовская Антонина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.09.2016