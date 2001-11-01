Быкова (Меркулова) Зинаида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быкова (Меркулова) Зинаида Васильевна

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Место рождения

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец

Дата рождения

01.01.1922

Дата смерти

01.11.2001

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1922

Отец: Меркулов Василий Иванович

Мать: Меркулова Пелагея Ивановна

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
08.01.1942

Дочь: Четокина Нина Фёдоровна

Отец ребёнка: Быков Фёдор Иосифович

Рождение ребёнка
01.10.1946

Дочь: Иванова Валентина Фёдоровна

Отец ребёнка: Быков Фёдор Иосифович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Фёдор Иосифович

Смерть
01.11.2001
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
05.11.2001
Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Московская область, городской округ Солнечногорск, Перепечинское кладбище
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