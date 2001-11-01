Быкова (Меркулова) Зинаида Васильевна
Место рожденияОрловская область, Троснянский район, село Ломовец
Дата рождения01.01.1922
Дата смерти01.11.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1922
Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
08.01.1942
Дочь: Четокина Нина Фёдоровна
Отец ребёнка: Быков Фёдор Иосифович
Рождение ребёнка
01.10.1946
Дочь: Иванова Валентина Фёдоровна
Отец ребёнка: Быков Фёдор Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.11.2001
Похороны
05.11.2001
Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Московская область, городской округ Солнечногорск, Перепечинское кладбище