Меркулова (Есина) Пелагея Ивановна
Место рождениясело Ломовец, Троснянский район, Курская область
Дата рождения?.05.1888
Дата смерти18.02.1973
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1888
Отец: Есин Иван
село Ломовец, Троснянский район, Курская область
Рождение ребёнка
28.08.1914
Дочь: Гаврилова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
?.10.1915
Дочь: Кузина Александра Васильевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
01.01.1922
Дочь: Быкова Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
25.08.1925
Дочь: Левенкова Мария Васильевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
село Ломовец, Троснянский район, Орловская область
Рождение ребёнка
25.11.1927
Сын: Меркулов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
Между 1928 и 1932
Сын: Меркулов Виктор Васильевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
02.02.1932
Сын: Меркулов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
18.02.1973
Похороны
Между 19.02.1973 и 21.02.1973