Меркулова (Есина) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМеркулова (Есина) Пелагея Ивановна

Меркулова (Есина) Пелагея Ивановна

avatar

Место рождения

село Ломовец, Троснянский район, Курская область

Дата рождения

?.05.1888

Дата смерти

18.02.1973

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1888

Отец: Есин Иван

Мать: не указана

село Ломовец, Троснянский район, Курская область
Рождение ребёнка
28.08.1914

Дочь: Гаврилова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
?.10.1915

Дочь: Кузина Александра Васильевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
01.01.1922

Дочь: Быкова Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
25.08.1925

Дочь: Левенкова Мария Васильевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

село Ломовец, Троснянский район, Орловская область
Рождение ребёнка
25.11.1927

Сын: Меркулов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
Между 1928 и 1932

Сын: Меркулов Виктор Васильевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
02.02.1932

Сын: Меркулов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
18.02.1973
Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Похороны
Между 19.02.1973 и 21.02.1973
Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close