Иванова (Быкова) Валентина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Быкова) Валентина Фёдоровна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

01.10.1946

Дата смерти

05.09.2010

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1946

Отец: Быков Фёдор Иосифович

Мать: Быкова Зинаида Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Между 1968 и 1970

Муж: Иванов Андрей Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Иванов Андрей Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
05.09.2010
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Между 06.09.2010 и 09.09.2010
Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Московская область, городской округ Солнечногорск, Перепечинское кладбище
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