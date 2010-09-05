Иванова (Быкова) Валентина Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения01.10.1946
Дата смерти05.09.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1946
Отец: Быков Фёдор Иосифович
Бракосочетание
Между 1968 и 1970
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Иванов Андрей Дмитриевич
Смерть
05.09.2010
Похороны
Между 06.09.2010 и 09.09.2010
Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Московская область, городской округ Солнечногорск, Перепечинское кладбище