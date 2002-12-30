Четокина (Быкова) Нина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Четокина (Быкова) Нина Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1942

Дата смерти

30.12.2002

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1942

Отец: Быков Фёдор Иосифович

Мать: Быкова Зинаида Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Четокин Борис

Смерть
30.12.2002
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
09.01.2003
Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Московская область, городской округ Солнечногорск, Перепечинское кладбище
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