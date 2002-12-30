Четокина (Быкова) Нина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1942
Дата смерти30.12.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1942
Отец: Быков Фёдор Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Четокин Борис
Смерть
30.12.2002
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
09.01.2003
Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Московская область, городской округ Солнечногорск, Перепечинское кладбище