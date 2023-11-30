Монгуш Март-оол Докурович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Монгуш Март-оол Докурович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1977

Пол

Мужской

Отец

1943 г.р.

Мать

1945 г.р.

Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1977

Отец: Монгуш Докур Очур-оолович

Мать: Монгуш (Улаачы) Валентина Аирсанаевна

Рождение ребёнка
С 19.11.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Монгуш (Торжу) Татьяна Валериевна

Рождение ребёнка
13.06.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Монгуш (Торжу) Татьяна Валериевна

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