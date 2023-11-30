Монгуш (Торжу) Татьяна Валериевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Монгуш (Торжу) Татьяна Валериевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1979

Пол

Женский

Отец

19 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1979

Отец: Торжу Валерий Кызыл-оолович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 19.11.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Монгуш Март-оол Докурович

Рождение ребёнка
13.06.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Монгуш Март-оол Докурович

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