Монгуш (Торжу) Татьяна Валериевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1979
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1979
Отец: Торжу Валерий Кызыл-оолович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 19.11.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Монгуш Март-оол Докурович
Рождение ребёнка
13.06.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Монгуш Март-оол Докурович