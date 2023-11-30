Монгуш Докур Очур-оолович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Монгуш Докур Очур-оолович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1977 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Монгуш (Улаачы) Валентина Аирсанаевна

Рождение ребёнка
08.03.1977

Сын: Монгуш Март-оол Докурович

Мать ребёнка: Монгуш (Улаачы) Валентина Аирсанаевна

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