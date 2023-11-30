Монгуш (Улаачы) Валентина Аирсанаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Монгуш Докур Очур-оолович
Рождение ребёнка
08.03.1977
Сын: Монгуш Март-оол Докурович
Отец ребёнка: Монгуш Докур Очур-оолович