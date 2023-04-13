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Путятин Федор Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Путятин Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Путятин Михаил Федорович

Мать ребёнка: Путятина Прасковья

Рождение ребёнка
1811

Сын: Путятин Иуда Федорович

Мать ребёнка: Путятина Прасковья

Рождение ребёнка
До 1815

Дочь: Латышева Ефросинья Федоровна

Мать ребёнка: Путятина Прасковья

Рождение ребёнка
До 1816

Дочь: Самойлова Елизавета Федоровна

Мать ребёнка: Путятина Прасковья

Рождение ребёнка
1817

Сын: Путятин Софрон Федорович

Мать ребёнка: Путятина Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Путятина Прасковья

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно