Путятин Федор Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Путятин Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Путятина Прасковья
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Путятина Прасковья
Рождение ребёнка
До 1815
Дочь: Латышева Ефросинья Федоровна
Мать ребёнка: Путятина Прасковья
Рождение ребёнка
До 1816
Дочь: Самойлова Елизавета Федоровна
Мать ребёнка: Путятина Прасковья
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Путятина Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Путятина Прасковья
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно