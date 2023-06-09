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Путятин Иуда Федорович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1811

Дата смерти

11.02.1886

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Путятин Федор Максимович

Мать: Путятина Прасковья

Рождение ребёнка
20.07.1840

Дочь: Маркова Марина Иудовна

Мать ребёнка: Путятина Ульяна Спиридоновна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Путятин Федор Иудович

Мать ребёнка: Путятина Ульяна Спиридоновна

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Наталья Иудовна

Мать ребёнка: Путятина Ульяна Спиридоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Путятина Ульяна Спиридоновна

Работа или профессия
Неизвестно
военный
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.02.1886