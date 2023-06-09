Путятин Иуда Федорович
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смерти11.02.1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Путятин Федор Максимович
Мать: Путятина Прасковья
Рождение ребёнка
20.07.1840
Дочь: Маркова Марина Иудовна
Мать ребёнка: Путятина Ульяна Спиридоновна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Путятина Ульяна Спиридоновна
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Наталья Иудовна
Мать ребёнка: Путятина Ульяна Спиридоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
военный
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.02.1886