Путятин Софрон Федорович
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти01.12.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Путятин Федор Максимович
Мать: Путятина Прасковья
Рождение ребёнка
26.05.1851
Мать ребёнка: Путятина Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
03.07.1854
Сын: Путятин Андрей Софронович
Мать ребёнка: Путятина Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
15.06.1858
Мать ребёнка: Путятина Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: Путятина Екатерина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.12.1902