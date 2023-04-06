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Путятин Софрон Федорович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1817

Дата смерти

01.12.1902

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Путятин Федор Максимович

Мать: Путятина Прасковья

Рождение ребёнка
26.05.1851

Сын: Путятин Карп Софронович

Мать ребёнка: Путятина Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
03.07.1854

Сын: Путятин Андрей Софронович

Мать ребёнка: Путятина Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
15.06.1858

Сын: Путятин Тихон Софронович

Мать ребёнка: Путятина Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
1864

Сын: Путятин Федор Софронович

Мать ребёнка: Путятина Екатерина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Путятина Екатерина Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.12.1902
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