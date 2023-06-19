Дорохина (Кононова) Фелициана Измайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорохина (Кононова) Фелициана Измайловна

Место рождения

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область

Дата рождения

11.09.1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1909 г.р.

Муж

Дети

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Место
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Рождение
11.09.1934

Отец: Кононов Измаил Васильевич

Мать: Кононова Агафья Петровна

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 31.08.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дорохин Николай Андреевич

Ковдор
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дорохин Николай Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорохин Николай Андреевич

Смерть
Неизвестно