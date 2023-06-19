Дорохина (Кононова) Фелициана Измайловна
Место рождения
Дата рождения11.09.1934
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1934
Рождение ребёнка
Около 31.08.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дорохин Николай Андреевич
Ковдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дорохин Николай Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно