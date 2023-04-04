Дорохин Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорохин Николай Андреевич

Место рождения

Ковдор

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1934 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ковдор
Рождение ребёнка
Около 31.08.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дорохина Фелициана Измайловна

Ковдор
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дорохина Фелициана Измайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорохина Фелициана Измайловна

Смерть
Неизвестно
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