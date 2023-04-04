Дорохин Николай Андреевич
Место рожденияКовдор
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Ковдор
Рождение ребёнка
Около 31.08.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дорохина Фелициана Измайловна
Ковдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дорохина Фелициана Измайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно