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Кононов Измаил Васильевич

Место рождения

Кононовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Кононовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кононов Алексей Измайлович

Мать ребёнка: Кононова (Корнилова) Агафья Петровна

Рождение ребёнка
11.09.1934

Дочь: Дорохина (Кононова) Фелициана Измайловна

Мать ребёнка: Кононова (Корнилова) Агафья Петровна

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
10.05.1945

Дочь: Кузьмина (Кононова) Галина Измайловна

Мать ребёнка: Кононова (Корнилова) Агафья Петровна

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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