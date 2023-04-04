Кононов Измаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кононов Алексей Измайлович
Мать ребёнка: Кононова (Корнилова) Агафья Петровна
Рождение ребёнка
11.09.1934
Дочь: Дорохина (Кононова) Фелициана Измайловна
Мать ребёнка: Кононова (Корнилова) Агафья Петровна
Рождение ребёнка
10.05.1945
Дочь: Кузьмина (Кононова) Галина Измайловна
Мать ребёнка: Кононова (Корнилова) Агафья Петровна
Смерть
Неизвестно