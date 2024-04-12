Кононова (Корнилова) Агафья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононова (Корнилова) Агафья Петровна

Место рождения

Кононово, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

13.01.1909

Дата смерти

05.03.1980

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1909

Отец: Корнилов Петр

Мать: не указана

Кононово, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
11.09.1934

Дочь: Дорохина Фелициана Измайловна

Отец ребёнка: Кононов Измаил Васильевич

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
10.05.1945

Дочь: Кузьмина Галина Измайловна

Отец ребёнка: Кононов Измаил Васильевич

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кононов Алексей Измайлович

Отец ребёнка: Кононов Измаил Васильевич

Смерть
05.03.1980
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