Кононова (Корнилова) Агафья Петровна
Место рождения
Дата рождения13.01.1909
Дата смерти05.03.1980
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1909
Отец: Корнилов Петр
Рождение ребёнка
11.09.1934
Дочь: Дорохина Фелициана Измайловна
Отец ребёнка: Кононов Измаил Васильевич
Рождение ребёнка
10.05.1945
Дочь: Кузьмина Галина Измайловна
Отец ребёнка: Кононов Измаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кононов Алексей Измайлович
Отец ребёнка: Кононов Измаил Васильевич
Смерть
05.03.1980