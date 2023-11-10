Андрусова (Хурцева / Фурсова /) Анастасия Федоровна
Место рождения
Дата рождения05.05.1895
Дата смерти05.10.1969
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1895
Рождение ребёнка
24.12.1912
Дочь: Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Андрей Михайлович
Бракосочетание
До 1912
Рождение ребёнка
17.10.1913
Сын: Андрусов Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Андрей Михайлович
Работа или профессия
С 1929 по 1945
Колхозница
Попал в плен (военное)
С ?.01.1943 по ?.08.1943
Красный, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
В период немецкой оккупации, после боев за Кубань, на чердаке своей хаты прятала ,попавших в окружение 2-х офицеров РККА / хотя в самой хате квартировал немецкий офицер / ком. дивизиона и политрука-... Показать все
Смерть
05.10.1969
Причина смерти: Болезнь
Похороны
1969