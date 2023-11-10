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Соловьев Константин Сергеевич

Место рождения

Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

11.04.1911

Дата смерти

28.01.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1911

Отец: Соловьев Сергей Яковлевич

Мать: Александра Остафьевна

Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
16.01.1931

Жена: Соловьева Апполинарья Дмитриевна

Рождение ребёнка
04.11.1932

Сын: Соловьев Николай Константинович

Мать ребёнка: Соловьева Апполинарья Дмитриевна

Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Соловьева Нина Константиновна

Мать ребёнка: Соловьева Апполинарья Дмитриевна

Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
20.09.1935

Дочь: Вихарева Ангелина Константиновна

Мать ребёнка: Соловьева Апполинарья Дмитриевна

Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
27.09.1940

Дочь: Чистякова Валентина Константиновна

Мать ребёнка: Соловьева Апполинарья Дмитриевна

Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
14.04.1944

Сын: Соловьёв Александр Константинович

Мать ребёнка: Соловьева Апполинарья Дмитриевна

Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
31.08.1950

Дочь: Маслова Екатерина Константиновна

Мать ребёнка: Соловьева Апполинарья Дмитриевна

Скородново, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Егорова Миропея Константиновна

Мать ребёнка: Соловьева Апполинарья Дмитриевна

Смерть
28.01.1968
Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
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