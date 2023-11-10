Соловьев Константин Сергеевич
Место рождения
Дата рождения11.04.1911
Дата смерти28.01.1968
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1911
Отец: Соловьев Сергей Яковлевич
Мать: Александра Остафьевна
Бракосочетание
16.01.1931
Рождение ребёнка
04.11.1932
Сын: Соловьев Николай Константинович
Мать ребёнка: Соловьева Апполинарья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Соловьева Нина Константиновна
Мать ребёнка: Соловьева Апполинарья Дмитриевна
Рождение ребёнка
20.09.1935
Дочь: Вихарева Ангелина Константиновна
Мать ребёнка: Соловьева Апполинарья Дмитриевна
Рождение ребёнка
27.09.1940
Дочь: Чистякова Валентина Константиновна
Мать ребёнка: Соловьева Апполинарья Дмитриевна
Рождение ребёнка
14.04.1944
Сын: Соловьёв Александр Константинович
Мать ребёнка: Соловьева Апполинарья Дмитриевна
Рождение ребёнка
31.08.1950
Дочь: Маслова Екатерина Константиновна
Мать ребёнка: Соловьева Апполинарья Дмитриевна
Скородново, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Егорова Миропея Константиновна
Мать ребёнка: Соловьева Апполинарья Дмитриевна
Смерть
28.01.1968