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Соловьев Сергей Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1884 ст.

Дата смерти

1932

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1884 ст.

Отец: Соловьев Яков Иванов

Мать: Соловьева Ирина Алексеевна

Крещение
14.09.1884 ст.
Рылеево, Рылеевская волость, Галичский уезд
Церковь Николая Чудотворца в Рылеево, ф.56, оп.4, д.107, 20-20об, справка №15 от 05.03.1885 ст., восприемники: д. Загайново кр. Феодор Алексеев и д.Раменье кр.дочь Феодосия Саввина
Рождение ребёнка
19.10.1909

Сын: Соловьев Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Соловьева Александра Остафьевна

Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
31.03.1911 ст.

Сын: Соловьев Константин Сергеевич

Мать ребёнка: Соловьева Александра Остафьевна

Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
17.03.1914

Дочь: Соловьева Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Соловьева Александра Остафьевна

Легитово, Судайская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
29.07.1915 ст.

Сын: Соловьев Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Соловьева Александра Остафьевна

Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
07.10.1918

Сын: Соловьев Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Соловьева Александра Остафьевна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Соловьева Александра Остафьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Александра Остафьевна

Смерть
1932
Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
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