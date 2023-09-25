Соловьев Сергей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1884 ст.
Дата смерти1932
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1884 ст.
Отец: Соловьев Яков Иванов
Крещение
14.09.1884 ст.
Рылеево, Рылеевская волость, Галичский уезд
Церковь Николая Чудотворца в Рылеево, ф.56, оп.4, д.107, 20-20об, справка №15 от 05.03.1885 ст., восприемники: д. Загайново кр. Феодор Алексеев и д.Раменье кр.дочь Феодосия Саввина
Рождение ребёнка
19.10.1909
Сын: Соловьев Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Соловьева Александра Остафьевна
Рождение ребёнка
31.03.1911 ст.
Сын: Соловьев Константин Сергеевич
Мать ребёнка: Соловьева Александра Остафьевна
Рождение ребёнка
17.03.1914
Дочь: Соловьева Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Соловьева Александра Остафьевна
Легитово, Судайская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
29.07.1915 ст.
Сын: Соловьев Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Соловьева Александра Остафьевна
Рождение ребёнка
07.10.1918
Сын: Соловьев Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Соловьева Александра Остафьевна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Соловьева Александра Остафьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1932