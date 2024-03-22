Соловьев Николай Константинович
Место рождения
Дата рождения04.11.1932
Дата смерти1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1932
Рождение ребёнка
02.05.1958
Сын: Соловьев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Соловьева Нина Григорьевна
Кингисепп, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1982
Котельский, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область