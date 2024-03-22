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Соловьев Николай Константинович

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Место рождения

Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

04.11.1932

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1932

Отец: Соловьев Константин Сергеевич

Мать: Соловьева Апполинария Дмитриевна

Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
02.05.1958

Сын: Соловьев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Соловьева Нина Григорьевна

Кингисепп, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Нина Григорьевна

Смерть
1982
Котельский, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
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