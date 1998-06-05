Вихарева (Соловьева) Ангелина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВихарева (Соловьева) Ангелина Константиновна

Вихарева (Соловьева) Ангелина Константиновна

avatar

Место рождения

Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

20.09.1935

Дата смерти

05.06.1998

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1935

Отец: Соловьев Константин Сергеевич

Мать: Соловьева Апполинария Дмитриевна

Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
28.01.1962

Дочь: Вихарева Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Вихарев Василий Алексеевич

Леденгск, Павинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
04.07.1964

Сын: Вихарев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Вихарев Василий Алексеевич

Леденгск, Павинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
05.12.1974

Дочь: Вихарева Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Вихарев Василий Алексеевич

Леденгск, Павинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вихарев Василий Алексеевич

Смерть
05.06.1998
Леденгск, Павинский муниципальный район, Костромская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close