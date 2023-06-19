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Виногоров Андрей Иванович

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1883

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Виногоров Иван Тимофеевич

Мать: Виногорова Вера Устиновна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1905

Сын: Виногоров Александр Андреевич

Мать ребёнка: Виногорова Екатерина Гавриловна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1907

Сын: Виногоров Павел Андреевич

Мать ребёнка: Виногорова Екатерина Гавриловна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1907

Сын: Виногоров Фёдор Андреевич

Мать ребёнка: Виногорова Екатерина Гавриловна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Виногорова Анна Андреевна

Мать ребёнка: Виногорова Екатерина Гавриловна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1909

Сын: Виногоров Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Виногорова Екатерина Гавриловна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1912

Сын: Виногоров Василий Андреевич

Мать ребёнка: Виногорова Екатерина Гавриловна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Виногорова Таисия Андреевна

Мать ребёнка: Виногорова Екатерина Гавриловна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1916

Сын: Виногоров Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Виногорова Екатерина Гавриловна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1919

Сын: Виногоров Иван Андреевич

Мать ребёнка: Виногорова Екатерина Гавриловна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виногорова Екатерина Гавриловна

Смерть
1957
Дубинино, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область