Виногоров Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смерти1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Рождение ребёнка
1905
Сын: Виногоров Александр Андреевич
Мать ребёнка: Виногорова Екатерина Гавриловна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Виногоров Павел Андреевич
Мать ребёнка: Виногорова Екатерина Гавриловна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Виногоров Фёдор Андреевич
Мать ребёнка: Виногорова Екатерина Гавриловна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Виногорова Анна Андреевна
Мать ребёнка: Виногорова Екатерина Гавриловна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Виногоров Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Виногорова Екатерина Гавриловна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Виногоров Василий Андреевич
Мать ребёнка: Виногорова Екатерина Гавриловна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Виногорова Таисия Андреевна
Мать ребёнка: Виногорова Екатерина Гавриловна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Виногоров Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Виногорова Екатерина Гавриловна
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Виногорова Екатерина Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1957
Дубинино, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область