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Виногоров Михаил Андреевич
Виногоров Михаил Андреевич
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Место рождения
Тимофеево
, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Дата рождения
1909
Дата смерти
1921
Пол
Мужской
Отец
Виногоров Андрей Иванович
1883 г.р.
Мать
Виногорова (Кавардакова) Екатерина Гавриловна
1882 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец:
Виногоров Андрей Иванович
Мать:
Виногорова Екатерина Гавриловна
Тимофеево
, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
1921
Тимофеево
, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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