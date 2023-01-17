деревня Дубинино, деревня Дубинино, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Дубинино

Гагаринский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Сычевский уезд
11123Тимофеево (Дубинина), д. каз.при р. Гжати.20323494117
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Сычевский уезд, Жерновская волость
530. Тимофеева (Дубинина), деревня бывшая государственная, при реке Гжате, дворов 36, жителей 190, 2 лавки

Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Сычевский уезд, Жерновская волость
111Тимофеево (Дубинино)Деревня2044167180Три мелочныя лавки.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Гагаринский район
179651Дубининодеревня55°55'00"34°33'00"N-36-010

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Гагаринский муниципальный район, Ельнинское сельское поселение
66608480126д Дубининодеревня
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