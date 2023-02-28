Мухин Дмитрий Федорович
Место рождения
Дата рождения29.05.1916
Дата смерти23.11.1994
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1916
Отец: Мухин Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1936
Мать ребёнка: Мухина Елена Николаевна
Рождение ребёнка
24.01.1939
Дочь: Галина Дмитриевна
Мать ребёнка: Мухина Елена Николаевна
Рождение ребёнка
30.08.1945
Рождение ребёнка
06.09.1947
Рождение ребёнка
20.05.1950
Рождение ребёнка
13.09.1952
Рождение ребёнка
13.10.1954
Дочь: Лидия Дмитриевна
Мать ребёнка: Мухина Елена Николаевна
Рождение ребёнка
02.01.1957
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мухина Елена Николаевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.11.1994