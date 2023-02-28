Мухин Дмитрий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухин Дмитрий Федорович

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Место рождения

Комарово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

29.05.1916

Дата смерти

23.11.1994

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1917 г.р.

Дети

1936 г.р.
1939 г.р.
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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1916

Отец: Мухин Федор

Мать: не указана

Комарово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.12.1936

Сын: Мухин Юрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Мухина Елена Николаевна

Комарово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.01.1939

Дочь: Галина Дмитриевна

Мать ребёнка: Мухина Елена Николаевна

Комарово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.08.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухина Елена Николаевна

Комарово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухина Елена Николаевна

Комарово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухина Елена Николаевна

Комарово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухина Елена Николаевна

Комарово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.10.1954

Дочь: Лидия Дмитриевна

Мать ребёнка: Мухина Елена Николаевна

Комарово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухина Елена Николаевна

Комарово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухина Елена Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Комарово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
23.11.1994
Комарово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
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