Мухин Юрий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения12.12.1936
Дата смерти17.12.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1936
Отец: Мухин Дмитрий Федорович
Мать: Мухина Елена Николаевна
Рождение ребёнка
28.03.1964
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.04.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.12.2007