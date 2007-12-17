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Мухин Юрий Дмитриевич

Место рождения

Комарово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

12.12.1936

Дата смерти

17.12.2007

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

1917 г.р.

Жена

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Дети

1964 г.р.
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Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1936

Отец: Мухин Дмитрий Федорович

Мать: Мухина Елена Николаевна

Комарово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.03.1964

Сын: Мухин Александр Юрьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.04.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
17.12.2007
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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