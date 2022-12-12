Мухина (Мамонова) Елена Николаевна
Место рождения
Дата рождения02.05.1917
Дата смерти09.04.1988
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1917
Отец: Мамонов Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1936
Отец ребёнка: Мухин Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
24.01.1939
Дочь: Галина Дмитриевна
Отец ребёнка: Мухин Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
30.08.1945
Рождение ребёнка
06.09.1947
Рождение ребёнка
20.05.1950
Рождение ребёнка
13.09.1952
Рождение ребёнка
13.10.1954
Дочь: Лидия Дмитриевна
Отец ребёнка: Мухин Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
02.01.1957
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.04.1988