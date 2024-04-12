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Мухин Федор Иванович

Место рождения

Комарово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Комарово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.07.1901

Сын: Мухин Андрей Фёдорович

Мать ребёнка: Мухина Елена Евдокимовна

Комарово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.10.1906 ст.

Дочь: Мухина Параскева Федоровна

Мать ребёнка: Мухина Елена Евдокимовна

Комарово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.03.1909

Сын: Мухин Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Мухина Елена Евдокимовна

Комарово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.09.1911 ст.

Сын: Мухин Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Мухина Елена Евдокимовна

Комарово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.12.1913 ст.

Сын: Мухин Николай Федорович

Мать ребёнка: Мухина Елена Евдокимовна

Комарово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.05.1916

Сын: Мухин Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Мухина Елена Евдокимовна

Комарово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухина Елена Евдокимовна

Смерть
Неизвестно
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