Мухин Федор Иванович
Место рождения
Дата рожденияДо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883
Рождение ребёнка
01.07.1901
Мать ребёнка: Мухина Елена Евдокимовна
Рождение ребёнка
09.10.1906 ст.
Дочь: Мухина Параскева Федоровна
Мать ребёнка: Мухина Елена Евдокимовна
Рождение ребёнка
02.03.1909
Сын: Мухин Иван Фёдорович
Мать ребёнка: Мухина Елена Евдокимовна
Рождение ребёнка
01.09.1911 ст.
Сын: Мухин Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Мухина Елена Евдокимовна
Рождение ребёнка
06.12.1913 ст.
Мать ребёнка: Мухина Елена Евдокимовна
Рождение ребёнка
29.05.1916
Мать ребёнка: Мухина Елена Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мухина Елена Евдокимовна
Смерть
Неизвестно