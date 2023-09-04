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Чориков Степан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Чёриков Иван Филиппович

Мать: Чёрикова Феодосия Тихоновна

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Чориков Ананий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Чориков Михаил Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
30.12.1852

Сын: Чориков Дмитрий Степанович

Мать ребёнка: Чорикова Параскева Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.11.1853

Дочь: Чорикова Мария Степановна

Мать ребёнка: Чорикова Ефимия Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чорикова Ефимия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чорикова Параскева Петровна

Смерть
Неизвестно
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