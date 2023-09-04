Чориков Степан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Чориков Ананий Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Чориков Михаил Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.12.1852
Сын: Чориков Дмитрий Степанович
Мать ребёнка: Чорикова Параскева Петровна
Рождение ребёнка
13.11.1853
Дочь: Чорикова Мария Степановна
Мать ребёнка: Чорикова Ефимия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чорикова Ефимия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно