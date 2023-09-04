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Чёриков Иван Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Около 1829

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Чориков Филипп Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815 или 1821

Сын: Чориков Степан Иванович

Мать ребёнка: Чёрикова Феодосия Тихоновна

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Чориков Моисей Иванович

Мать ребёнка: Чёрикова Феодосия Тихоновна

Рождение ребёнка
10.09.1818

Сын: Чёриков Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Чёрикова Феодосия Тихоновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1823 или 1824

Сын: Чориков Ефим Иванович

Мать ребёнка: Чёрикова Феодосия Тихоновна

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Чориков Никита Иванович

Мать ребёнка: Чёрикова Феодосия Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чёрикова Феодосия Тихоновна

Смерть
Около 1829
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