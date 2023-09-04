Чёриков Иван Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиОколо 1829
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Чориков Филипп Михайлович
Рождение ребёнка
1815 или 1821
Мать ребёнка: Чёрикова Феодосия Тихоновна
Рождение ребёнка
Около 1816
Мать ребёнка: Чёрикова Феодосия Тихоновна
Рождение ребёнка
10.09.1818
Мать ребёнка: Чёрикова Феодосия Тихоновна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1823 или 1824
Мать ребёнка: Чёрикова Феодосия Тихоновна
Рождение ребёнка
Около 1830
Мать ребёнка: Чёрикова Феодосия Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1829