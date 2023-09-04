Чёрикова Феодосия Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чёрикова Феодосия Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1798 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815 или 1821

Сын: Чориков Степан Иванович

Отец ребёнка: Чёриков Иван Филиппович

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Чориков Моисей Иванович

Отец ребёнка: Чёриков Иван Филиппович

Рождение ребёнка
10.09.1818

Сын: Чёриков Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Чёриков Иван Филиппович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1823 или 1824

Сын: Чориков Ефим Иванович

Отец ребёнка: Чёриков Иван Филиппович

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Чориков Никита Иванович

Отец ребёнка: Чёриков Иван Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чёриков Иван Филиппович

Смерть
Неизвестно
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