Чёрикова Феодосия Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1815 или 1821
Отец ребёнка: Чёриков Иван Филиппович
Рождение ребёнка
Около 1816
Отец ребёнка: Чёриков Иван Филиппович
Рождение ребёнка
10.09.1818
Отец ребёнка: Чёриков Иван Филиппович
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1823 или 1824
Отец ребёнка: Чёриков Иван Филиппович
Рождение ребёнка
Около 1830
Отец ребёнка: Чёриков Иван Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно