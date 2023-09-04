Чорикова Параскева Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чорикова Параскева Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1821 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.12.1852

Сын: Чориков Дмитрий Степанович

Отец ребёнка: Чориков Степан Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чориков Степан Иванович

Смерть
Неизвестно
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