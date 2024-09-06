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Сырвачев Аникий Якимович

Место рождения

Прикамье, Осинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1635

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1605 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1635

Отец: Сырвачев Яким Васильевич

Мать: не указана

Прикамье, Осинский муниципальный район, Пермский край
Перепись 1679 г. Кунгурский уезд, д.Неволина бобыль Аничка Екимов сын Сирвасев, у него сын Прохорко трех лет
Рождение ребёнка
Около 1653

Сын: Сырвачев Пантелей Аникиевич

Мать ребёнка: не указана

Прикамье, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1660

Сын: Сырвачев Иван Аникиевич

Мать ребёнка: не указана

Прикамье, Осинский муниципальный район, Пермский край
Перепись 1701 д.Пизьма пустые дворы Ивашка Аникиева сына Сирвачева. А по скаске старосты и выборных крестьян он Ивашко з женою и з детми бежал в сибирские слободы тому четыре года при воеводе при Евдо... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1676

Сын: Сырвачев Прохор Аникиевич

Мать ребёнка: не указана

Неволино, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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