Сырвачев Аникий Якимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1635
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1635
Отец: Сырвачев Яким Васильевич
Мать: не указана
Перепись 1679 г. Кунгурский уезд, д.Неволина бобыль Аничка Екимов сын Сирвасев, у него сын Прохорко трех лет
Рождение ребёнка
Около 1653
Сын: Сырвачев Пантелей Аникиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1660
Мать ребёнка: не указана
Перепись 1701 д.Пизьма пустые дворы Ивашка Аникиева сына Сирвачева. А по скаске старосты и выборных крестьян он Ивашко з женою и з детми бежал в сибирские слободы тому четыре года при воеводе при Евдо... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1676
Сын: Сырвачев Прохор Аникиевич
Мать ребёнка: не указана
Неволино, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно