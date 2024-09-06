Сырвачев Иван Аникиевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1660
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1660
Отец: Сырвачев Аникий Якимович
Мать: не указана
Перепись 1701 д.Пизьма пустые дворы Ивашка Аникиева сына Сирвачева. А по скаске старосты и выборных крестьян он Ивашко з женою и з детми бежал в сибирские слободы тому четыре года при воеводе при Евдо... Показать все
Смерть
Неизвестно