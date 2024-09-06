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Сырвачев Иван Аникиевич

Место рождения

Прикамье, Осинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1660

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1635 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1660

Отец: Сырвачев Аникий Якимович

Мать: не указана

Прикамье, Осинский муниципальный район, Пермский край
Перепись 1701 д.Пизьма пустые дворы Ивашка Аникиева сына Сирвачева. А по скаске старосты и выборных крестьян он Ивашко з женою и з детми бежал в сибирские слободы тому четыре года при воеводе при Евдо... Показать все
Смерть
Неизвестно

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