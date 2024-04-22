село Неволино, село Неволино, Кунгурский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Неволино

Кунгурский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Кунгурский уезд
3461Неволино, сел.при р. Ирене.55113318314Церковь единоверческая 1. Часовня единоверческая 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Филипповская волость
1217. Неволинское, село бывшее государственное, при реке Ирени, дворов 113, жителей 632, церковь единоверческая, ч. един.

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Неволинская волость
1) с. Неволино, на р. Ирени, прав. церк., зем. шк., народн. библ., вол. правл., распл.Неволинское общество80166139Бывшие государственныеПравославные, единоверцы и раскольникиРусские6

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Кунгурский район
347125Неволиносело57°23'00"56°55'00"O-40-090

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Кунгурский муниципальный район, Неволинское сельское поселение
57630443101с Неволиносело
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