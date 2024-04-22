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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3461Неволино, сел.при р. Ирене.55113318314Церковь единоверческая 1. Часовня единоверческая 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1217. Неволинское, село бывшее государственное, при реке Ирени, дворов 113, жителей 632, церковь единоверческая, ч. един.
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Неволино, на р. Ирени, прав. церк., зем. шк., народн. библ., вол. правл., распл.Неволинское общество80166139Бывшие государственныеПравославные, единоверцы и раскольникиРусские6—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
347125Неволиносело57°23'00"56°55'00"O-40-090
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57630443101с Неволиносело