Сырвачев Яким Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1605
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1605
Отец: не указан
Мать: не указана
Предок Сырвачевых − Якунка Васильев сын Цырвашев, живший на осинской земле в 1621 г. В 1678 г. в дер. Пизьма обитали его внуки, которые писались Сырвачевыми (Шумилов Е.Н. "В поисках своего предка") П... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1626
Сын: Сырвачев Василий Якимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1630
Мать ребёнка: не указана
Перепись 1678 д.Пизьма пустой двор Сеньки Якимова сына Сирвачева
Рождение ребёнка
Около 1635
Мать ребёнка: не указана
Перепись 1679 г. Кунгурский уезд, д.Неволина бобыль Аничка Екимов сын Сирвасев, у него сын Прохорко трех лет
Рождение ребёнка
Около 1637
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1638
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно