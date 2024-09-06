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Сырвачев Яким Васильевич

Место рождения

Прикамье, Осинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1605

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1605

Отец: не указан

Мать: не указана

Прикамье, Осинский муниципальный район, Пермский край
Предок Сырвачевых − Якунка Васильев сын Цырвашев, живший на осинской земле в 1621 г. В 1678 г. в дер. Пизьма обитали его внуки, которые писались Сырвачевыми (Шумилов Е.Н. "В поисках своего предка") П... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1626

Сын: Сырвачев Василий Якимович

Мать ребёнка: не указана

Прикамье, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1630

Сын: Сырвачев Семен Якимович

Мать ребёнка: не указана

Прикамье, Осинский муниципальный район, Пермский край
Перепись 1678 д.Пизьма пустой двор Сеньки Якимова сына Сирвачева
Рождение ребёнка
Около 1635

Сын: Сырвачев Аникий Якимович

Мать ребёнка: не указана

Прикамье, Осинский муниципальный район, Пермский край
Перепись 1679 г. Кунгурский уезд, д.Неволина бобыль Аничка Екимов сын Сирвасев, у него сын Прохорко трех лет
Рождение ребёнка
Около 1637

Сын: Сырвачев Исак Якимович

Мать ребёнка: не указана

Прикамье, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1638

Сын: Сырвачев Лука Якимович

Мать ребёнка: не указана

Прикамье, Осинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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