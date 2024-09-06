Сырвачев Семен Якимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1630
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1630
Отец: Сырвачев Яким Васильевич
Мать: не указана
Перепись 1678 д.Пизьма пустой двор Сеньки Якимова сына Сирвачева
Рождение ребёнка
Около 1677
Сын: Сырвачев Андрей Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1680
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно