Сырвачев Семен Якимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сырвачев Семен Якимович

Место рождения

Прикамье, Осинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1630

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1605 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1630

Отец: Сырвачев Яким Васильевич

Мать: не указана

Прикамье, Осинский муниципальный район, Пермский край
Перепись 1678 д.Пизьма пустой двор Сеньки Якимова сына Сирвачева
Рождение ребёнка
Около 1677

Сын: Сырвачев Андрей Семенович

Мать ребёнка: не указана

Прикамье, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1680

Сын: Сырвачев Илья Семенович

Мать ребёнка: не указана

Прикамье, Осинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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