Сырвачев Андрей Семенович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1677
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Около 1677
Отец: Сырвачев Семен Якимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1698
Дочь: (Сырвачева) Маланья Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1700
Сын: Сырвачев Алексей Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1701
Мать ребёнка: не указана
Перепись 1725 д.Пизьма (выбывшие) в тот же год (1724) взят в солдаты Иван Андреевич сын Сыпачев
Рождение ребёнка
Около 1706
Дочь: (Сырвачева) Авдотья Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Около 1710
Рождение ребёнка
Около 1712
Сын: Сырвачев Филипп Андреевич
Мать ребёнка: Сырвачева Марина Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1715
Сын: Сырвачев Андрей Андреевич
Мать ребёнка: Сырвачева Марина Тимофеевна
Смерть
Неизвестно