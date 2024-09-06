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Сырвачев Андрей Семенович

Место рождения

Прикамье, Осинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1677

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1677

Отец: Сырвачев Семен Якимович

Мать: не указана

Прикамье, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1698

Дочь: (Сырвачева) Маланья Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Прикамье, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Сырвачев Алексей Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Прикамье, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1701

Сын: Сырвачев Иван Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Прикамье, Осинский муниципальный район, Пермский край
Перепись 1725 д.Пизьма (выбывшие) в тот же год (1724) взят в солдаты Иван Андреевич сын Сыпачев
Рождение ребёнка
Около 1706

Дочь: (Сырвачева) Авдотья Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Прикамье, Осинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Около 1710

Жена: Сырвачева Марина Тимофеевна

Прикамье, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1712

Сын: Сырвачев Филипп Андреевич

Мать ребёнка: Сырвачева Марина Тимофеевна

Прикамье, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Сырвачев Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Сырвачева Марина Тимофеевна

Прикамье, Осинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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