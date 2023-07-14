Трубецкой Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубецкой Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трубецкой Иван Алексеевич

Мать: Трубецкая Варвара Устиновна

Рождение ребёнка
16.01.1865

Сын: Трубецкой Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Трубецкая Анастасия Павловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.11.1892

Сын: Трубецкой Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Трубецкая Елена

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трубецкая Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трубецкой Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Трубецкая Анастасия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трубецкая Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Трубецкая Анастасия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трубецкая Анастасия Павловна

Смерть
Неизвестно