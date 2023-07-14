Трубецкой Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.01.1865
Сын: Трубецкой Павел Алексеевич
Мать ребёнка: Трубецкая Анастасия Павловна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.11.1892
Сын: Трубецкой Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Трубецкая Елена
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трубецкая Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трубецкой Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Трубецкая Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трубецкая Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Трубецкая Анастасия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно