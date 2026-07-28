Трубецкая (Нащокина) Анастасия Павловна
женский, родилась 03.02.1841 ст.
умерла Неизвестно
Супруги
Трубецкой Алексей ИвановичНеизвестно г.р.
Дети
Трубецкой Павел Алексеевич16.01.1865 г.р.
Трубецкая Анна АлексеевнаНеизвестно г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1841 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трубецкой Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Трубецкой Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трубецкая Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Трубецкой Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.01.1865
Сын: Трубецкой Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Трубецкой Алексей Иванович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно