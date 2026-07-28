Трубецкая (Нащокина) Анастасия Павловна 03.02.1841 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Трубецкая (Нащокина) Анастасия Павловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 03.02.1841 ст.

умерла Неизвестно

Супруги
Трубецкой Алексей ИвановичНеизвестно г.р.
Дети
Трубецкой Павел Алексеевич16.01.1865 г.р.
Трубецкая Анна АлексеевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1841 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трубецкой Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Трубецкой Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трубецкая Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Трубецкой Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трубецкой Алексей Иванович

Рождение ребёнка
16.01.1865

Сын: Трубецкой Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Трубецкой Алексей Иванович

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
Неизвестно

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