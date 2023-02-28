Назаров Степан Данилович
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Назаров Данила Яковлевич
Мать: Назарова Марфа Антоновна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Трифонова Дарья Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаров Андрей Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаров Василий Степанович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно