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Назаров Степан Данилович

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Место рождения

Кивать, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Назаров Данила Яковлевич

Мать: Назарова Марфа Антоновна

Кивать, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Трифонова Дарья Степановна

Мать ребёнка: не указана

Кивать, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Андрей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Кивать, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Иван Степанович

Мать ребёнка: не указана

Кивать, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Василий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Кивать, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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