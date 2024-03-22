Назаров Василий Степанович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Назаров Степан Данилович
Рождение ребёнка
20.12.1886 ст.
Дочь: Назарова Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Назарова Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
12.01.1910 ст.
Сын: Назаров Василий Васильевич
Мать ребёнка: Назарова Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назарова Варвара Васильевна
Мать ребёнка: Назарова Евдокия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно