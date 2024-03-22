Назаров Андрей Степанович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Назаров Степан Данилович
Рождение ребёнка
13.09.1891 ст.
Дочь: Назарова Надежда Андреевна
Мать ребёнка: Назарова Варвара Степановна
Рождение ребёнка
25.01.1894 ст.
Сын: Назаров Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Назарова Варвара Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно