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Назаров Андрей Степанович

Место рождения

Кивать, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Назаров Степан Данилович

Мать: не указана

Кивать, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.09.1891 ст.

Дочь: Назарова Надежда Андреевна

Мать ребёнка: Назарова Варвара Степановна

Кивать, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.01.1894 ст.

Сын: Назаров Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Назарова Варвара Степановна

Кивать, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарова Варвара Степановна

Смерть
Неизвестно
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