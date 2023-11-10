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Столбов Павел Петрович

Место рождения

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Столбов Петр Панкратиевич

Мать: Столбова Параскевия Саввична

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1882

Сын: Столбов Макар Павлович

Мать ребёнка: Столбова Варвара Никаноровна

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Марина Павлова

Мать ребёнка: Столбова Варвара Никаноровна

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1887

Сын: Столбов Захарий Павлович

Мать ребёнка: Столбова Варвара Никаноровна

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1895

Сын: Столбов Илья Павлович

Мать ребёнка: Столбова Варвара Никаноровна

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1895

Сын: Столбов Семен Павлович

Мать ребёнка: Столбова Варвара Никаноровна

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Столбова Варвара Никаноровна

Смерть
Неизвестно
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