Столбов Павел Петрович
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Столбова Варвара Никаноровна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Марина Павлова
Мать ребёнка: Столбова Варвара Никаноровна
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Столбова Варвара Никаноровна
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Столбова Варвара Никаноровна
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Столбова Варвара Никаноровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно