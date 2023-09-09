Столбова Варвара Никаноровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Столбов Павел Петрович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Марина Павлова
Отец ребёнка: Столбов Павел Петрович
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Столбов Павел Петрович
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Столбов Павел Петрович
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Столбов Павел Петрович
Место жительства
Около 1897
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно