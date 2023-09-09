Столбова Варвара Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столбова Варвара Никаноровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Столбов Макар Павлович

Отец ребёнка: Столбов Павел Петрович

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Марина Павлова

Отец ребёнка: Столбов Павел Петрович

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1887

Сын: Столбов Захарий Павлович

Отец ребёнка: Столбов Павел Петрович

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1895

Сын: Столбов Илья Павлович

Отец ребёнка: Столбов Павел Петрович

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1895

Сын: Столбов Семен Павлович

Отец ребёнка: Столбов Павел Петрович

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Около 1897
Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Столбов Павел Петрович

Смерть
Неизвестно
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