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Марина Павлова
Марина Павлова
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Место рождения
Сылшурской
, Глазовский уезд, Вятская губерния
Дата рождения
1885
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Столбов Павел Петрович
1857 г.р.
Мать
Столбова Варвара Никаноровна
Около 1857 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец:
Столбов Павел Петрович
Мать:
Столбова Варвара Никаноровна
Сылшурской
, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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