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Марина Павлова

Место рождения

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1857 г.р.

Мать

Около 1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Столбов Павел Петрович

Мать: Столбова Варвара Никаноровна

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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