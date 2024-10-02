Белоглазова (Старкова) Авдотья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоглазова (Старкова) Авдотья Ивановна

Место рождения

Урванка, Епифанский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

Около 1761 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761 ст.

Отец: Старков Иван Корнеевич

Мать: Старкова Евдокия Лукьяновна

Урванка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоглазов Меркул Харитонович

Каменка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1784 ст.

Дочь: Белоглазова Наталья Меркуловна

Отец ребёнка: Белоглазов Меркул Харитонович

Каменка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1785 ст.

Сын: Белоглазов Игнат Меркулович

Отец ребёнка: Белоглазов Меркул Харитонович

Каменка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.

Дочь: Белоглазова Акилина Меркуловна

Отец ребёнка: Белоглазов Меркул Харитонович

Каменка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1794 ст.

Сын: Белоглазов Семён Меркулович

Отец ребёнка: Белоглазов Меркул Харитонович

Каменка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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