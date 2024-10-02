Белоглазова (Старкова) Авдотья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1761 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1784 ст.
Дочь: Белоглазова Наталья Меркуловна
Отец ребёнка: Белоглазов Меркул Харитонович
Рождение ребёнка
Около 1785 ст.
Сын: Белоглазов Игнат Меркулович
Отец ребёнка: Белоглазов Меркул Харитонович
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.
Дочь: Белоглазова Акилина Меркуловна
Отец ребёнка: Белоглазов Меркул Харитонович
Рождение ребёнка
Около 1794 ст.
Сын: Белоглазов Семён Меркулович
Отец ребёнка: Белоглазов Меркул Харитонович
Смерть
Неизвестно