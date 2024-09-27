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Старкова Евдокия Лукьяновна

Место рождения

Каменка, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1733 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Село Явленское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старков Иван Корнеевич

Рождение ребёнка
Около 1748 ст.

Сын: Дорошкин Прохор Иванович

Отец ребёнка: Старков Иван Корнеевич

Урванка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1754 ст.

Сын: Дорошкин Потап Иванович

Отец ребёнка: Старков Иван Корнеевич

Урванка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1757 ст.

Сын: Старков Макар Иванович

Отец ребёнка: Старков Иван Корнеевич

Урванка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761 ст.

Дочь: Белоглазова (Старкова) Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Старков Иван Корнеевич

Урванка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1764 ст.

Дочь: Старкова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Старков Иван Корнеевич

Урванка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1764 ст.

Сын: Старков Григорий Иванович

Отец ребёнка: Старков Иван Корнеевич

Урванка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно

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