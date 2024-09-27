Старкова Евдокия Лукьяновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1733 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Явленское
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1748 ст.
Отец ребёнка: Старков Иван Корнеевич
Рождение ребёнка
Около 1754 ст.
Отец ребёнка: Старков Иван Корнеевич
Рождение ребёнка
Около 1757 ст.
Отец ребёнка: Старков Иван Корнеевич
Рождение ребёнка
Около 1761 ст.
Дочь: Белоглазова (Старкова) Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Старков Иван Корнеевич
Рождение ребёнка
Около 1764 ст.
Дочь: Старкова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Старков Иван Корнеевич
Рождение ребёнка
Около 1764 ст.
Сын: Старков Григорий Иванович
Отец ребёнка: Старков Иван Корнеевич
Смерть
Неизвестно