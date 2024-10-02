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Белоглазов Меркул Харитонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1760 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760 ст.

Отец: Белоглазов Харитон Игнатович

Мать: Белоглазова Наталья Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоглазова (Старкова) Авдотья Ивановна

Каменка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1784 ст.

Дочь: Белоглазова Наталья Меркуловна

Мать ребёнка: Белоглазова (Старкова) Авдотья Ивановна

Каменка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1785 ст.

Сын: Белоглазов Игнат Меркулович

Мать ребёнка: Белоглазова (Старкова) Авдотья Ивановна

Каменка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.

Дочь: Белоглазова Акилина Меркуловна

Мать ребёнка: Белоглазова (Старкова) Авдотья Ивановна

Каменка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1794 ст.

Сын: Белоглазов Семён Меркулович

Мать ребёнка: Белоглазова (Старкова) Авдотья Ивановна

Каменка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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