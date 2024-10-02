Белоглазов Меркул Харитонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1760 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1784 ст.
Дочь: Белоглазова Наталья Меркуловна
Мать ребёнка: Белоглазова (Старкова) Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1785 ст.
Сын: Белоглазов Игнат Меркулович
Мать ребёнка: Белоглазова (Старкова) Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.
Дочь: Белоглазова Акилина Меркуловна
Мать ребёнка: Белоглазова (Старкова) Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1794 ст.
Сын: Белоглазов Семён Меркулович
Мать ребёнка: Белоглазова (Старкова) Авдотья Ивановна
Смерть
Неизвестно